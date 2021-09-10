KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ
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KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılan yakınları," Çok mutluyuz, sağ salim evine gelsin başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Şişli'de 22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal ve beraberindeki iki kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Polis ekipleri, Topal'ı kaçıran Mithat Topal'ın yerini tespit ederek, olay günü yanında bulunan şüpheliyle birlikte gözaltına aldı. Polisten Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı, yakınları birbirine sarıldı. Yakınları, "Polis aradı bulmuşlar, karakola götürmüşler. Çok mutluyuz. Sağ salim evine gelsin başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ
KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ
KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ
KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAÇIRILAN ŞİLAN TOPAL'IN BULUNDUĞU HABERİNİ ALAN YAKINLARININ SEVİNCİ - Haberler
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