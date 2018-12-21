Kaçırılan Köpeğini Caddelere Afiş Asarak Arıyor

Tokat'ta Mevlüt Sönmez, yaklaşık iki hafta önce bağlı bulunduğu bahçeden kaçırıldığı tahmin edilen golden cinsi köpeğini caddelere afiş asarak arıyor.

Gezirlik Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşındaki Mevlüt Sönmez, evinin arka tarafındaki kulübesinde bağlı bulunan golden cinsi yaklaşık 9 aylık "Paşa" isimli köpeği sabah yerinde bulamadı. Tasmanın çözülmüş olduğunu fark eden Sönmez, köpeğini aramaya başladı. Yaklaşık iki haftadır şehir merkezi ve mahalle aralarında kapılara, duvarlara afiş asan Sönmez, köpeğini bulan kişiyi ödüllendireceklerini söyledi. Afişte "Köpeğimiz Paşa (ismine duyarlıdır). Görenlerin iletişime geçmeleri rica olunur. Bulan veya bildiren kişilere ödül verilecektir" ifadelerine yer verildi.

"Aramadığım yer kalmadı"

Ailenin adeta bir parçası olan yavru köpeğin bulunması için ellerinden geldiği kadar çalışma yaptıklarını ifade eden Sönmez, eşi, çocukları ve torunlarının köpeklerinin kayıp olması nedeniyle oldukça üzgün olduğunu belirterek, "Sokaklara, caddelere afişler astık. Gören duyan olursa haber bekliyorum" dedi.

Köpeklerinin bağlı olduğu tasmasından çözülerek çalındığını tahmin ettiklerini ifade eden Sönmez, "Tasması çözülmüş olsa bile evimizin çevresinden ayrılmazdı. Mutlaka köpeğimizi birisinin çaldığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık iki haftadır aramadığım yer kalmadı, çok aradık. Vatandaşlardan telefon geldi, gittik değerlendirdik baktık ama bir sonuç çıkmadı. Bulamıyoruz, çok üzüntüdeyiz. Torunum, hanım ağladı, kızım var o da ağladı. Ben de üzüntülüyüm" diye konuştu.

Adalet Sönmez ise köpeği alan kişiden şikayetçi olmayacaklarını söyleyerek, geri getirip bırakmalarını istedi. Köpeği özel maması ile beslediklerini ifade eden Sönmez, evin bir ferdi gibi sevdikleri köpeklerinin bulunması için hayvansevenlerden yardım beklediklerini dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA