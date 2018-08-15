Kaçırılan İranlı Asker Serbest Bırakıldı

İran geçen yıl nisan ayında Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde askerlere düzenlenen saldırı sonrası Pakistan'a kaçırılan bir askerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Hudut İşleri Genel Müdürü Şehryar Haydari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Geçen yıl nisan ayında Mircave ilçesindeki terör saldırısında kaçırılarak Pakistan topraklarına götürülen sınır muhafızlarından Said Berati serbest bırakıldı." dedi.

Ülkenin yarı resmi ajansı "Tesnim"in haberine göre, Haydari, İranlı askerin İstihbarat Bakanlığı'nın yoğun çabaları neticesinde ülkeye getirildiğini aktardı.

İran'ın doğusunda Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde 26 Nisan 2017'de "Ceyşul Adl" adlı örgüt tarafından İran askerlerine düzenlenen saldırıda 9 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker ise militanlar tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.