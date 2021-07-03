Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
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Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.?nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.?nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

Kozan'da 30 Haziran'da Z.G., evlerinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Genç kızın, kendisine karşılıksız aşk beslediği Mustafa K. tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi. Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde genç kızın tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.

Kozan'a getirilen genç kız, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

KIZIN AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. (17) adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi. Mustafa K., adliyeye sevki sırasında, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Z.G.'nin ağabeyi Ferhat G.'den özür diledi. Basın mensupları görüntü çektiği sırada Mustafa K., kameralara doğru "Kusura bakma Ferhat, senden özür diliyorum" diye seslendi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa K.'nın adliyeye getirilmesi

Kızın ağabeyinden özür dilemesi

Adliye tabelası

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)

Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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