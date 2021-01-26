Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın
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Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın

26.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:56
Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın

NİJERYA açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz'in ailesi, endişeli bekleyişini sürdürüyor.

NİJERYA açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci arasında bulunan Rizeli Ünsal Dilsiz'in ailesi, endişeli bekleyişini sürdürüyor. Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz gözyaşı dökerek, "Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim" dedi.

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, eşinin bulunmasını istedi. Gözyaşı döken 1 çocuk annesi Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Eşimden haber alamıyorum. 2 gündür uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun; Allah Muhammed aşkı için Ünsal'ımdan, oradakilerden ses seda yok. Ben sayın devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımdan devlet babamdan tek isteğim, tek arzum, oradaki insanların bir an önce bulunması bir an önce ailelerine kavuşması. 6 yaşında oğlum var, oğlum babasını soruyor; 'babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?' diyor. Ben diyorum ki 'dur annem' diyorum. Ne olursunuz sesimi duyun, artık çıldırmak üzereyim. Ben hasta bir insanım, kanser tedavisi gören bir insanım, ilaç içiyorum. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü tek dayanağım o benim. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım, kurban olayım sesimi duy. Benim Ünsal'ımı ve oradakileri getir" dedi.


Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın
Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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