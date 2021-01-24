Kaçırılan gemicinin ailesi gelecek güzel bir haberi bekliyor

NİJERYA açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan Mersinli gemici Halil Gülçür'ün (40) ağabeyi Akay Gülçür (64), "Cumhurbaşkanımız devreye girdi, hayırlı haberleri bekliyoruz" dedi.

Türk kaptan Mustafa Kaya yönetimindeki, 19 mürettabatı bulunan 222 metre boyundaki Liberya bayraklı M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Limanı'na götürürken Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Saldırıda, Azerbaycanlı bir mürettabat arbede sırasında öldürülürken, 15 gemici korsanlar tarafından kaçırıldı. Geminin idaresi için ise 3 kişi gemide bırakıldı.

'GÜZEL BİR HABER BEKLİYORUZ'

Mürettebat arasında gemici olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Gülçür'ün Tarsus ilçesinde yaşayan ağabeyi Akay Gülçür, kardeşinin diğer personelle birlikte kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti. Kardeşinin 10 yıllık gemici olduğunu kaydeden Gülçür, "İkiz kardeşi de gemici. O burada. Halil orada çalışıyor. Olayı televizyondan öğrendik. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz harekete geçti. Gelecek güzel bir haber bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı