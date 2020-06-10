Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı
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Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı

Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, oto kirlama şirketi sahibi, E.Ş., 8 çalışanıyla birlikte cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddiasıyla adı açıklanmayan genç ile babasını kaçırdı.

10.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54

Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oto kirlama şirketi sahibi, E.Ş., 8 çalışanıyla birlikte cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddiasıyla adı açıklanmayan genç ile babasını kaçırdı. Baba-oğul, jandarma tarafından kurtarılırken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Ş. suç ortağı çalışanlarına, "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık" dedi. Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre adı açıklanmayan genç ile babası, oto kiralama işi yapan E.Ş. ve 8 çalışanı tarafından cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu gerekçesiyle kaçırıldı. Şüpheliler, oto kiralama şirketine götürülen baba-oğulun zorla aldıkları cep telefonlarını, görüntüleri izledikten sonra kırdı. Şüphelilerden 3'ü, görüntülerin aktarılmış olma ihtamaline karşı, gencin bilgisayarını almak için babayla birlikte ailenin evine gitti. Aynı dakikalarda, E.Ş. ve diğer çalışanları, genci soyup darbetti. Baba ve diğerleri, bilgisayarı alıp oto kiralama dükkanına geldikleri anda ise ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Baba-oğul kurtarılırken, E.Ş. ve 8 çalışanı gözaltına alındı.

Jandarmada sorgularının ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye gelişi sırasında E.Ş., suç ortağı çalışanlarına "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık" dedi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.Ş., Y.B., H.Ş., S.U. ve E.S. ise 'yağma' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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