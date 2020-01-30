Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı (2)
TUTUKLANDILARAntalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede...
30.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:45
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ahmet Hammadi ve Casim El Humeyni, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA