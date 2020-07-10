Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas'ta ehliyeti bulunmayan 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç yaralandı Sivas'ta ehliyeti bulunmayan 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı,...

Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas'ta ehliyeti bulunmayan 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç yaralandı SİVAS - Sivas'ta ehliyeti bulunmayan 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Sivas Merkez'e bağlı Bademkaya köyünde gerçekleşti. Kazada 18 yaşındaki sürücü H.Y. babasına ait 58 ABA 726 plakalı araçla köyden şehir merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Şarampole devrilen Renault marka araçtaki sürücü ve yanında bulunan B.K.ve H.Yhafif şekilde yaralandı. Sürücü H.Y'ninehliyetinin bulunmadığı ve babasına ait otomobili izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA