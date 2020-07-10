Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar
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Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar

Sivas'ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı.

Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar
10.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:50

Sivas'ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkeze bağlı Bademkaya köyünde gerçekleşti. Kazada 18 yaşındaki sürücü H.Y. babasına ait 58 ABA 726 plakalı araçla köyden şehir merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Şarampole devrilen Renault marka araçtaki sürücü ve yanında bulunan B.K.(17), E.K.(16) ve H.Y(16) hafif şekilde yaralandı. H.Y'nin(18) tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Diğer gençler ise olay yerinde ayakta tedavi gördü. Sürücü H.Y'nin(18) babasına ait otomobili izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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