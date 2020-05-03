Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba, bacağından vurularak yakaladı
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Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba, bacağından vurularak yakaladı

Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba, bacağından vurularak yakaladı
03.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:44

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikansız eşi R.A.Ç.'yi darbeden E.Ş. (27), 4 aylık erkek bebeğini kaçmaya çalıştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikansız eşi R.A.Ç.'yi darbeden E.Ş. (27), 4 aylık erkek bebeğini kaçmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polisin çevresini sardığı E.Ş., bebeğinin boğazına bıçak dayayıp, öldürmekle tehdit etti. Polis uyarılarına rağmen bebeği vermeyen E.Ş., tabancayla bacağından vurularak etkisiz halerildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokak'ta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.'nin (19) evine geldi. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.'nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E: Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi. 

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TEHDİTLER SAVURDUPolis memurlarının, bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., sinkaflı sözlerle karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'nda sarıldı. Polislerin 'teslim ol' uyarılarına karşın şüpheli E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü. BACAĞINDAN VURULARAK BEBEK KURTARILDIPolislerin bütün uyarılarına karşın, çocuğu teslim etmeye yanaşmayan E.Ş., "Siz istediniz bunu" diyerek bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada, polis memurunun bacaklarına iki el ateş ederek vurmasıyla yere yığıldı. Üzerine atılan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilen E.Ş.'nin kucağındaki bebek ise hemen alınarak, uzaklaştırıldı.BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ4 aylık erkek bebek D.Ç., zarar görmeden annesi R.A.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., tedavisinin yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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