Kaçıran benzin hortumu aracı yaktı

Kaçıran benzin hortumu aracı yaktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

28.09.2019 14:08
Kaçıran benzin hortumu aracı yaktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde, H.K. idaresindeki 10 BFG 30 plakalı araç, benzin hortumunun delinmesi sonucu motor bölümünden alev aldı. Büyük panik yaşayan sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana hale geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.