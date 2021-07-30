KAÇEM'den KAYÜ Rektörü Karamustafa'ya ziyaret
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KAÇEM'den KAYÜ Rektörü Karamustafa'ya ziyaret

KAÇEM'den KAYÜ Rektörü Karamustafa'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Kooperatif Başkanı Fatma Andaç, Başkan Yardımcısı Şükran Baş Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Sarıkaya ve Gıda Mühendisi Kader Akyol, KAÇEM çalışmaları ile ilgili bilgi vermek ve Kayseri Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunmak...

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Kooperatif Başkanı Fatma Andaç, Başkan Yardımcısı Şükran Baş Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Sarıkaya ve Gıda Mühendisi Kader Akyol, KAÇEM çalışmaları ile ilgili bilgi vermek ve Kayseri Üniversitesi ile ortak çalışmalarda bulunmak ve projeler yürütebilmek amacıyla görüşmelerde bulunmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Safiye Çıkrıkçıoğlu Ürün Sunum ve Satış Merkezi'nde bulunan ürünler ile ilgili de bilgilendirme yapan KAÇEM Kooperatif yetkilileri, üretimleri, ürünleri ve muhtemel projeler hakkında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasının önemine değinerek, kadınlara yönelik çalışmaları ve projeleri sürekli desteklediklerini ifade etti. Rektör Karamustafa, KAÇEM'le olan mevcut iş birliğinin daha da geliştirilerek devam etmesini arzuladıklarını dile getirirken, misafirlerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Desteklerinden dolayı Rektör Karamustafa'ya teşekkür eden KAÇEM Kooperatif Başkanı Fatma Andaç ise kooperatif olarak üretmiş oldukları ürünlerin tamamen organik ve sağlıklı ürünler olduğunu belirtti. Doğal, organik, sağlıklı ürün üretiminde öncü olan Kayseri Üniversitesi'nin kendilerine sağlamış olduğu desteğin önemine değindi ve teşekkür etti. - KAYSERİ

KAÇEM'den KAYÜ Rektörü Karamustafa'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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