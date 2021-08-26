Kaçem'de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor
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Kaçem'de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor

Kaçem'de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaçem'de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile kadınlara yönelik olarak Halı Dokuma Kursu açılacak.

Kaçem'de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile kadınlara yönelik olarak Halı Dokuma Kursu açılacak. Kurs sonunda el becerisi kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlama şansı yakalayacak olan kadınlara kurs süresince günlük 35 TL cep harçlığı verilecek.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından, İŞKUR işbirliğinde Halı Dokuma Kursu düzenlenecek.

18-60 yaş aralığındaki dileyen tüm kadınların başvuru yapabilecekleri ve katılımcıların gerçekleştirilecek olan mülakat sonucu belirleneceği kursa katılacak olan kursiyerlere günlük 35 TL ücret verilecek ve sağlık sigortaları yatırılacak.

Nevşehir'deki kadınlara el sanatları becerileri kazandırarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı kursa katılmak isteyen kadınlar başvurularını 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün atölyelerinde açılacak kursun eğitimleri 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve hafta içi 5 gün gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

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