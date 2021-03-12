"Kaçarlar" çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
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"Kaçarlar" çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış

12.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:42

ANKARA (İHA) – Ankara'da polisin "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve çok miktarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

ANKARA (İHA) – Ankara'da polisin "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve çok miktarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Örgütün uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek için aşevi görünümü verilen işletmenin alt katında sakladığı belirlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 625 gram toz esrar, 2 bin 361 adet özel reçete ile satılan uyuşturucu hap, 50 adet extacy, 13 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet şarjör, çok sayıda fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Suç örgütünün dosyası ise hayli kabarık çıktı. Uyuşturucu ve silah ticari yapan örgütün doğu illerinden getirilen uyuşturucu ve silahları dikkat çekmemek için aşevi görünümü verilen işletmenin alt katında sakladıkları belirlendi. Polis takibine takılmamak için kiralanan araçlarla uyuşturucuları dağıtan örgüt üyelerinin bölgede tekelleşebilmek için birçok iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olayına karıştıkları tespit edildi. Liderliğini Y.K., yöneticiliğini ise C.Y. isimli şahsın yaptığı örgütün kahvehanelerde kumar oynatıp, kumar oynayan şahısları borçlandırarak haksız kazanç sağladığı da belirlendi. - ANKARA

'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış
'Kaçarlar' çetesi aşevinin alt katında silah ticareti yapmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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