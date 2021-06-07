Kaçarken polis otosuna çarptılar
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Kaçarken polis otosuna çarptılar

Kaçarken polis otosuna çarptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Olay dün gece Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Narkotik ekipleri, 16 AOL 281 plakalı otomobilin içindeki şahıslardan şüphelendi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçma sırasında şüpheli araç, polis otosuna çarparak yoluna devam etti. Polis aracına da çarpan araç, diğer ekiplerin yolu kapatmasıyla durduruldu.

Aracın sürücüsü Emre Ç. (27) ve yanındaki Öznur Ç'nin (25) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ayrıca 2 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL ceza kesildi. Uyuşturucuyla alakalı tahkikat ise sürüyor. - BURSA

Kaçarken polis otosuna çarptılar
Kaçarken polis otosuna çarptılar
Kaçarken polis otosuna çarptılar
Kaçarken polis otosuna çarptılar
Kaçarken polis otosuna çarptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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