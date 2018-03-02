Kaçarken Polis Otosuna Çarpan Şüpheliler Yakalandı

Afyonkarahisar'da kangal cinsi köpeği çalmak isteyen şüpheliler, kovalamaca sırasında polis otosuna çarpmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekiplerinin bir hırsızlık ihbarını değerlendirmesi sonucu Sivas kangalı cinsi köpeği çalmaya çalışan şahıslar takibe alındı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekip otosuna çarpmaları sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 3 adet bıçak, 6 adet dolu tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahısın adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR