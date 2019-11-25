Kaçarken otobüste yakalanan telefon dolandırıcısı tutuklandı

25.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:46

Malatya'da, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve kaçarken otobüste yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde yakalanan A.T'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan altın ve paralar müşteki C.G'ye Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi.

Olay

21 Kasım'da Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan C.G'nin (53) kızı Z.G'yi (13) ev telefonundan arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, "anne ve babasının kimliklerinin soyguncuların eline geçtiğini, onlara operasyon yapacaklarını" söyleyerek evdeki altın ve paraları alıp dışarı çıkmasını istemiş, Z.G, evde bulunan 26 bin 300 lira değerindeki altın ve parayı, kendini polis savcı olarak tanıtan şüpheliye vermişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Malatya-Adıyaman kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste şüpheli A.T'yi (19) dolandırdığı altın ve paralarla yakalamıştı.

Kaynak: AA