Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar - Haberler
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Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçmaya başladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçmaya başladı. Körfez ilçesinden karşı kıyıda bulunan Karamürsel'e doğru kaçan kaçak avcılar, midye dolu 20'den fazla çuvalı denize atarken, kıyıya ulaştıklarında yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Körfez ilçesi Hereke açıklarında kaçak midye avcılarının olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti. Deniz polisi, teknede bulunan 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişiyi durmaları yönünde uyardı. Tekne, karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru giderken, içindeki kişi de midye dolu 20'den fazla çuvalı denize attı. Karamürsel'de limanın olduğu bölgeye ulaşan 2 kişi, kıyıdaki ekipler tarafından yakalandı. 5 metre uzunluğundaki tekneye el koyulurken, M.G. ve T.G. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında idari işlem uygulandı.


Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

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Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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