Kaçarken Komşuya Bırakılan Çantadan Tarihi Eser Çıktı

CANKUT TAŞDAN / SERTAÇ BULUR - Ankara Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda değişik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyon sırasında karşı komşunun, bir kişinin evinin ziline basarak içeri bir çanta bırakıp kaçtığını, bomba olabileceği gerekçesi ile kendisinin de korkarak çantayı apartman koridoruna bıraktığını anlatması üzerine ise diğer tarihi eserlere ulaşıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde bir sitede tarihi eser pazarlığı yapılacağı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri evi takibe aldı.



Bir süre sonra Cihan C'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö 4 bin ile 3 bin yıllarına ait Terracotta heykel, avlanmak amacıyla kullanılan balta, taşınabilir heykeller, Helenistik ve Roma dönemine ait hükümdarların ve Yunan mitolojisinde tanrıların tasvir edildiği sikkeler başta olmak üzere toplamda 135 tarihi eser ele geçirdi.



Ev sahibi Cihan C. ile tarihi eserler için pazarlık yaptıkları belirlenen İbrahim Y, Hüseyin G. ve Abdülmuhtalip O, gözaltına alındı.



Komşunun evine bırakıp kaçtı



Evde aramalarını sürdüren polis ekipleri, karşı dairede oturan bir kadının, bir kişinin evinin ziline basarak içeri bir çanta bırakıp kaçtığını, bomba olabileceği gerekçesi ile korkarak çantayı apartman koridoruna bıraktığını anlatması üzerine, çanta içerisine gizlenmiş eserlerin bir kısmını daha ele geçirdi.



Ev sahibi kadının, bomba sandığı çantayı panik içerisinde bırakarak kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.