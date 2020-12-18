Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı

18.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:54
Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da bulunduğu eve operasyon düzenleneceğini anlayan şüphelinin kaçarken sokak ortasında düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ'da bulunduğu eve operasyon düzenleneceğini anlayan şüphelinin kaçarken sokak ortasında düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu fark eden hedef adresteki H.Ç. bir anlık panik ile montunu alıp kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheli o anki panik hali ile sokak ortasında montunu düşürüp kayıplara karıştı.

Monttan uyuşturucu çıktı

Operasyonda tespit edilen H.Ç. isimli şahsın, kaçarken sokak ortasında düşürdüğü montta ve ikametinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 77 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 2 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai, 20 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.Ç.nin ikametinde yakalanan B.Ö. isimli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Firari durumunda bulunan H.Ç. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Fatma Girik Haluk Levent Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçarken düşürdüğü monttan uyuşturucu çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:03:14. #1.14#
title