Kaçarken çarptıkları lise öğrencisini yaralayan 4 hırsız yakalandı
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Kaçarken çarptıkları lise öğrencisini yaralayan 4 hırsız yakalandı

Kaçarken çarptıkları lise öğrencisini yaralayan 4 hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de nisan ayında hırsızlık yaptıktan sonra otomobilleriyle kaçarken çarptıkları lise öğrencisini ağır yaralayan 4 şüpheli yakalandı.

Maltepe'de nisan ayında hırsızlık yaptıktan sonra otomobilleriyle kaçarken çarptıkları lise öğrencisini ağır yaralayan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve polisten kaçtıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz nisan ayında polis ekipleri, bir binadan çıkan biri kadın 4 şüpheli kişi olduğunu fark etmiş, polisin dur ihtarına rağmen şüpheliler otomobille kaçmaya başlamıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e otomobille çarpmış ağır yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak farklı yerlere doğru kaçmaya başlamış, araçta bulunan Çiğdem Ç. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

4 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Baskınlarda Onur A.A. (27), Samet K. (24), Muhammed A.K. (18), Hüseyin K.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerin Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 2 adet yaralama, 5 adet evden hırsızlık suçu işledikleri ortaya çıktı. Öte yakalanan şüphelerden Onur A.A.'nın daha önceden 22, Samet K.'nın 19 kez gözaltına alındığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur A.A. ve Samet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık ve kaçış anları güvenlik kamerasında

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve polisten kaçtıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaçarken çarptıkları lise öğrencisini yaralayan 4 hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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