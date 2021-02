Kaçarak evlendiği kocası, hayatını zindana çevirdi, köpeklerin önüne atmakla tehdit etti (2)

KÖPEKLERE SU VERİLEN KABA KAFASI BATIRILMIŞ, NEFESSİZ KALMIŞAntalya'da 2 yıldır eşinden şiddet gören Büşra D.'nin avukatı Gözde Özsoy, müvekkilinin evlenip mutlu olacağı inancıyla kaçarak evlendiğini, evlilikleri boyunca şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını anlattı.

KÖPEKLERE SU VERİLEN KABA KAFASI BATIRILMIŞ, NEFESSİZ KALMIŞ

Antalya'da 2 yıldır eşinden şiddet gören Büşra D.'nin avukatı Gözde Özsoy, müvekkilinin evlenip mutlu olacağı inancıyla kaçarak evlendiğini, evlilikleri boyunca şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını anlattı. Şüphelinin Büşra D.'nin hamilelik döneminde dahi karnına tekme attığını, eline geçen her sert cisimle şiddet uyguladığını aktaran Gözde Özsoy, bu esnada müvekkilin sesinin çıkmasını engellemek amacıyla ağzının bağlandığını söyledi. Özsoy, "Müvekkilim karşı koymaya çalıştığında şüpheli, müvekkili yasaklı ırk köpeklerinin önüne atmakla tehdit etmiştir. Müvekkilin saçından tutarak odadan odaya sürüklemiş, kafasını köpeklere su verdiği kaba batırmış ve nefessiz kalmasına neden olmuştur. En son attığı tekmede ise müvekkilimin burnu kırılmıştır. Müvekkilim şüpheli tarafından ölümle ve çocuğunu görmemekle tehdit edilmiş, her seferinde şikayetçi olmaktan vazgeçilmiştir" dedi.

EVİNDE HAPİS HAYATI YAŞADIBüşra D.'ye eşi tarafından hapis hayatı yaşatıldığını vurgulayan avukatı Gözde Özsoy, "Müvekkilimin bir telefonu dahi olmamış, dışarıya çöp atmaya dahi çıkmasına izin verilmemiştir. Ailesinin de desteğiyle şikayetçi olma cesareti bulan müvekkilim olayı adli makamlara iletti. Boşanma davası açıyoruz" diye konuştu.Büşra D.'nin kendi başvurusuyla eşine 1 aylık uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığını aktaran Gözde Özsoy, "Bu kapsamda alınan kararlar kendisini koruyamamaktadır. Biz de savcılığa yaptığımız suç duyurusunda tedbir talepli tutuklama için suç duyurusunda bulunduk. Büşra D. daha üst bir hukuki korumaya muhtaç olmaya açıktır" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN