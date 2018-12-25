Kaçanlar Grubu Çetesine Operasyon: 17 Tutuklama

Gaziantep'te 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 17'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kaçanlar Grubu' diye bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, örgütün lideri olduğu ileri sürülen H.K. ile yöneticiliğini yaptığı iddia edilen M.M.K., S.K. ve A.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kaleşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kaleşnikof mermi, 1 G-3 piyade tüfeği, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk, 78'i boş 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, 1 ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakı ile dekontlar ve çek fotokopileri ele geçildi.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA