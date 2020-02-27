Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı

27.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:18

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlikle yakalanan ve elinde bıçakla kaçan şüpheliyi vurarak ağır yaralayan bekçi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ise tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıran ekipler, olay yerindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, kontrol sırasında A.C.'nin başkasının adına düzenlenen kimlik verdiğini tespit etti. Bekçilere doğru bıçak çeken şüpheli A.C. ardından kaçmaya başladı, bekçiler ise şüphelinin durması için önce havaya ateş etti. Şüpheli, bekçi R.A.'nın silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.



İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen bekçi R.A. ise, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA