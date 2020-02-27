Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)

27.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:07

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA