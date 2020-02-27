Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
27.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:07
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da kavganın ardından sahte kimlik beyan ettiği anlaşılınca bıçak çekip kaçan Ahmet C.'yi vuran ve adı açıklanmayan bekçi, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA