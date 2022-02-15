KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI - Haberler
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KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA'DA, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı.

GAZİOSMANPAŞA'DA, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis hafif şekilde yaralandı. Otomobilleri kaldırıma çarpıp duran şüpheliler yaya olarak kaçtı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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