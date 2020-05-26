Kaçan şüpheliler polis aracı ile çarpıştı
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Kaçan şüpheliler polis aracı ile çarpıştı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan ve polis denetimine yakalanan iki kişi "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan şüpheliler polis aracı ile çarpıştı
26.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:45

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan ve polis denetimine yakalanan iki kişi "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan şüpheliler önce kendilerini takip eden polis otomobili ile çarpıştı daha sonra 15 kilometre kovalamaca yaşandıktan sonra yakalandı.

Olay, Güngören'de bulunan polis uygulama noktasında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile denetimlerde bulunan polis ekipleri, otomobil ile seyahat eden iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine şahıslar durmak yerine kaçmaya başladı. Bir süre daha kaçan şahıslar önce kendilerini takip eden polis ekiplerinin otomobili ile çarpıştı. Bu sırada şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilin lastiklerinden birisi patladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden şahıslar, yaklaşık 15 kilometre kovalamacanın ardından E5 karayolunda barikat kurulan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan biri kız biri erkek iki kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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