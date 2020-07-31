Kaçan penaltı sonrasında Adana Demirspor futbolcuları yıkıldı
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu'nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
31.07.2020 00:18 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:48
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu'nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında adeta yıkıldı.
Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyen TFF 1. Lig Play-Off finalinde normal sürenin 1-1 berabere bitmesinin ardından uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Mehmet Uslu'nun penaltıyı kaçırmasının ardından Adana Demirsporlu futbolcular yıkıldı.
Penaltıyı kaçıran Mehmet Uslu'yu teknik diretör Cüneyt Dumlupınar teselli etti. - ANKARA
Kaynak: İHA