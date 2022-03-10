Kaçan otomobilde 23 saksı kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçan otomobilde 23 saksı kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaçan otomobilde 23 saksı kenevir ele geçirildi

Adana'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin bagajında 23 saksı kenevir bitkisi ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin bagajında 23 saksı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulmak istenilen bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu araç, mahalle içerisinde yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka bagaj kısmında 23 adet saksı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kenevir, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title