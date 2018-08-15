Kaçan Kurbanlıkları Yakalama Timi" İşbaşında

Bursa'da merkez Yıldırım Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların elinden kaçan kurbanlıkların yakalanması için "Kaçan kurbanlıkları yakalama timi" oluşturuldu.

Her biri 2 kişiden oluşan 4 time, veteriner hekimler ve uzmanlar tarafından eğitim verildi.



Atış eğitiminden de geçen ekibe, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin de yer aldığı set dağıtıldı.

İsabey Kurbanlık Hayvan Pazarı'nda hazır bekleyen, ayrıca mobil olarak da mesai veren tim, vatandaşların elinden kaçak kurbanlıklara anında müdahale ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Edebali, vatandaşların kurban ibadetini daha hijyenik şartlarda yapabilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl belediyemizin sınırlarında 15 adet kurban kesim alanı belirledik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Batılılar, Kurban Bayramı vesilesiyle sokaklarda, parklarda kurban kesiminde oluşabilecek görüntüleri farklı anlatacaklar. Onun için kötü görüntülere meydan vermememiz lazım. Belediyelerin belirlediği yerlerde kesim yapılmasını öneriyoruz. Kurban kesim yerlerinde her türlü imkan var. Kurbana hazırız, inşallah sorunsuz bir bayram süreci geçiririz."

"Bu süreç boyunca mobil ekiplerimiz sürekli kentte tur atacak"

Her yıl kaçan kurbanlıklara ilişkin çok fazla görüntülerin olduğunu anımsatan Edebali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedbirlerimizi aldık. 8 kişiden oluşan 4 timimiz var. Bu konuyla ilgili ihbar geldiğinde timlerimiz anında müdahale edecek. Kazaların önüne geçebilmek için timlerimiz hazır. Göreve başladılar. Bayram süresince devam edecekler. Vatandaşın kurbanı kaçtığı zaman onu yakalama imkanı yok. Belediye olarak çağrı merkezimize ihbar yapıldığında timlerimiz anında müdahale edecek. Ayrıca bu süreç boyunca mobil ekiplerimiz sürekli kentte tur atacaklar."