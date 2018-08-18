Kaçan Kurbanlıkları Özel Tim Yakalayacak

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek, kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, oluşturulan özel ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Ertürk, "Uzman personel ve veteriner hekimlerin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam alemi ve Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA