Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

11.08.2019 13:33

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Paşabağı Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonetten indirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki insanların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir bahçeye girdi.

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye ve Eyyübiye Belediyelerin hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü.

Boğa sahibi Ahmet Hanay, kesim için götürdükleri sırada boğanın ellerinden kaçtığını belirterek, "Paşabağı mahallesinde indirirken elimizden kaçtı, stadyumun oraya kadar koştuk peşinden, amcamın oğlunu ve yoldan geçen 1 kişiyi yaraladı boğa. Gelip yakaladılar herkese teşekkür ederiz." dedi.

Devteşti Mahallesi'ndeki kurban kesim alanında bir direğe bağlanan boğa, sahiplerini yanına yaklaştırmaması üzeri boğa yakalama timinden yardım istedi. Ekiplerin sakinleştirici iğne vurmasına rağmen sahipleri tarafından yere düşürülemeyen boğa, tutmak isteyen bir kişiyi de üzerinden attı.

Yeşildirek Mahallesi'de ise sahibinin elinden kaçan boğa, 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından timlerin uyuşturucu iğne yapması sonucu sakinleştirildi, sahipleri tarafından bağlanan boğa kesim yerine götürüldü.

Kaynak: AA