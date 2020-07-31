Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandıMALATYA'da, kamyonetten indirilirken sahiplerinin elinden kaçan boğa, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı

MALATYA'da, kamyonetten indirilirken sahiplerinin elinden kaçan boğa, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kurban Bayramı için ortak satın alınan boğa, kesim için eve götürüldü. Boğa kamyonetten indirilirken, kaçtı. İlçede caddelerde sahibini uzun süre peşinden koşturan boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Kızgın boğanın yakalanması için çevredekilerden yardım istendi. Bir iş yerine giren boğa, tekrar sokağa çıkıp koşmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar, sıkıştırdıkları boğanın tekrar kaçmaması için başına beyaz çuval geçirdi. Boğa araca bindirilerek kesileceği bahçeye götürüldü.

Kaynak: DHA