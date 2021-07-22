Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (2)- Yeniden
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Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (2)- Yeniden

Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, kaçan kurbanlığın peşinden giden Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker (20), Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde ölü bulundu.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, kaçan kurbanlığın peşinden giden Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker (20), Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde ölü bulundu.

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.

Onur Eker ise dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı. Bayramın ikinci gününde öğleden sonra özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu arama faaliyetlerinde de Onur bulunamadı. Saat 17.00'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker'in havanın sıcak olması nedeniyle yürümekten yorgun düştüğü görüldü.CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIYaklaşık 50 kilometrelik alanda yapılan aramalar sonucu Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Eker'in dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde cansız bedeni bulundu. Haber alan dedesi Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cenazesi başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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