Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok
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Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da Pursaklar ilçesinde dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i (20) arama çalışmaları sürüyor.

ANKARA'da Pursaklar ilçesinde dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i (20) arama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu.

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı.

KAYBOLMANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dün, çevredeki yerleşim alanlarından kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önceki son görüntülerine ulaştı. Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü görüldü.

YAKLAŞIK 50 KİLOMETREKARELİK ALAN ARANDI

Bayramın 3'üncü gününde de jandarma, polis özel harekat, AFAD, UMKE, yunus ekipleri, bekçiler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekiple arama yapıldı. Aramalar, özellikle Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktada yoğunlaştırıldı. 3 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalarda yaklaşık 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi. Bölgedeki hobi bahçeleri de kontrol edildi.

Eker'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisinden haber yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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