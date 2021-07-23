Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİOnur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti. Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:40:55. #1.14#

title