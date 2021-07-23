Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİOnur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti. Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan