Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
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Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi bir süre sürüklendi.

ZEYTİNBURNU'nda kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi bir süre sürüklendi.

Zeytinburnu'nda kesime götürülen kurbanlık dana kaçmaya başladı. Kurban sahiplerinden biri danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Ancak kurbanlık kaçmaya devam edince kurban sahibi metrelerce yerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.


Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi
Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışınca metrelerce sürüklendi - Haberler
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