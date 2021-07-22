Kaçan dana zor anlar yaşattı
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Kaçan dana zor anlar yaşattı

Kaçan dana zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da, kaçan kurbanlık bir dana vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adıyaman'da, kaçan kurbanlık bir dana vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesinde kesilmek üzere eve götürülen kurbanlık dana sahibinin elinden kaçtı. Kaçan dana bu defa hem vatandaşlar hem de sahibi tarafından yakalanmak istendi. Bir türlü sakinleşmeyen ve kaçan dana herkese zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından köşeye sıkıştırılan dana ip yardımıyla yakalanarak kesilmek üzere sahibi tarafından götürüldü. - ADIYAMAN

Kaçan dana zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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