Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

Hatay'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.

Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

Hatay'da, görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay'dan geldi. Antakya'da kaçan kurbanlık dana, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye Saray mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı.

Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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