Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada

Zaman zaman kimsenin yanına yaklaşamadığı boğa uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip yakalanabildi

ELAZIĞ - Elazığ'da kesimhaneden kaçan ve 2 kişiyi yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayıltılarak yakalanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlığı yanında bulunan kesimhaneden kaçan Angus cinsi boğa, yaklaşık 3 kilometre koşarak Karşıyaka Mahallesine kadar geldi. Kesimhane çalışanların yakalamaya çalıştığı boğa sokak aralarında 2 kişiyi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Boğanın saldırısında çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi.

Öfkeli boğa bazen ekiplere ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanan boğa, olduğu yerde kesildi.

Kaynak: İHA