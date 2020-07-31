Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, yakalandı
KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sahibinden kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
31.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:48
KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sahibinden kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
- Mustafakemalpaşa
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Züferbey Mahallesi'nde bulunan kesim alanından kaçan bir boğa, etrafta panik yaşattı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakaladı.Yakalanan boğa sahiplerine teslim edilerek, kesim alanına götürüldü.
- Mustafakemalpaşa
Kaynak: DHA