Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

12.08.2019 04:16
Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
İnan Sokak üzerindeki öğrenci yurdunun önünde kamyondan indirilmek istenilen boğa, ipini kopartarak kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar ve sahibinin peşine düştüğü boğa, yakalanamayınca belediye ekiplerinden yardım istendi.
Ekiplerin saatlerce uğraştıktan sonra köşeye sıkıştırdıkları boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Sahibi tarafından bağlanan kurbanlık boğa, kesim alanına götürüldü.

Kaynak: AA
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