Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi
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Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi

Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi Samsun'da uygulama noktasından kaçan aracı yakalamak için takip sırasında kaza geçirerek şehit olan motosikletli polis memuru için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

09.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:05

Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da uygulama noktasından kaçan aracı yakalamak için takip sırasında kaza geçirerek şehit olan motosikletli polis memuru için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saat 22.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile peşine düştü. Motosikletin hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve direğe çarpan Adem Keskin ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adem Keskin saat 23.30 sıralarında şehit oldu. Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis Adem Keskin'in naaşı önce Atakum ilçesindeki evinin önüne götürüldü ve burada helallık alındıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü önündeki törene Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular da katıldı. Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın yaptığı konuşmanın ardından dua yapıldı ve helallik alındı. Şehidin babası Yılmaz ile annesi Ayşe Keskin'in de katıldığı cenaze töreninde adeta gözyaşı sel olup aktı. Şehit polis memuru Adem Keskin'in naaşı daha sonra görev yaptığı meslektaşları motosikletli Yunus timlerinin eskortu eşliğinde cenaze namazının kılınması için Büyük Camiiye götürüldü. Şehit polis memurunun ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Kıranköy Polis Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi

Kaynak: İHA

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