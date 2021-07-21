Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı
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Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı

Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te kayalıklara kaçan 2 küçükbaş kurbanlık koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bilecik'te kayalıklara kaçan 2 küçükbaş kurbanlık koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Dalakdere 1. Sokak üzerinde, Bilal Çakır isimli vatandaşın Kurban Bayramı için aldığı iki adet kurbanlık koyun kaçarak kayalıklarda mahsur kaldı. Alınan ihbar üzerine bölgeye, Bilecik AFAD'a bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonunda koyunları kayalıklardan kurtararak, Bilal Çakır'a teslim etti. - BİLECİK

Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı
Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı
Kaçan 2 kurbanlık koyunu 5 kişilik ekip kayalıklardan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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