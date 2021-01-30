Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
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Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi

30.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:29
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi

ADANA merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, kuryeler vasıtasıyla Suriye'den ülkeye soktukları belirlenen gümrük kaçağı cep telefonlarını, kargo ile başka illere gönderip burada satışını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, kuryeler vasıtasıyla Suriye'den ülkeye soktukları belirlenen gümrük kaçağı cep telefonlarını, kargo ile başka illere gönderip burada satışını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 462 bin TL olan 584 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye üzerinden getirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, kuryeler vasıtasıyla ülkeye soktukları cep telefonlarının, kargo ile diğer illere gönderdiğini saptadı. Yapılan takibin ardından iki gün önce ekipler, şafak vakti düzenlenen operasyonla şüpheliler Erol D., Halit B., Mehmet Sinan K. ve Ahmet Y.'yi evlerinde gözaltına aldı.

KAÇAK CEP TELEFONLARININ PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 462 BİN TLOperasyonun ardından polis ekipleri, şüphelilerin, cep telefonlarını kargo ile gönderdiği adresleri de tek tek belirledi. Ekipler, Adana merkezli Ankara, İzmir, Niğde, Mersin, Konya, Hatay, Mardin, Malatya ve Kayseri'deki adreslere de baskın düzenledi. Aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 462 bin TL olan 584 gümrük kaçağı cep telefonu, 990 şarj cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 95 dolar ve 24 bin 575 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erol D., Halit B. ve Mehmet Sinan K. ev hapsine çarptırıldı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi
Kaçakların kuryelerle ülkeye soktukları yaklaşık 1,5 milyon liralık cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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