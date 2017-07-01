Kaçakların "Havasız" Yolculuğu Can Aldı

Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak için gelen iki tırın dorsesinde yapılan aramada baygın bulunan 7 kaçaktan birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer kaçaklar, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihracat malını yurt dışına götürmek için sınır kapısına gelen iki tırda arama yaptı.



Aramada, tırlardan birinin dorsesinde 5, diğerinde ise 2 yabancı uyruklu kaçak baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kaçaklardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Diğer kaçaklar, ambulanslarla kaldırıldıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçakların yaklaşık 20 saattir dorsede oldukları ve havasız kaldıkları ileri sürüldü.



Ceset, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Tırların şoförleri gözaltına alındı.