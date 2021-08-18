Kaçakçılıkla mücadele sürüyor
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Kaçakçılıkla mücadele sürüyor

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'den tır ile Türkiye'ye sokulmak istenen 252 adet kaçak enjektör ele geçirilerek, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Suriye'den tır ile Türkiye'ye sokulmak istenen 252 adet kaçak enjektör ele geçirilerek, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Karkamış Gümrük Müdürlüğü ve Karkamış KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tırda yapılan x-ray taraması sonucunda, çekici dolabının alt kısmına gizlenmiş vaziyette toplamda 252 adet enjektör memesi ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla malzemelere el konuldu. Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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