Kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 44 gözaltı

23.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:01

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 44 şahıstan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığınca 16-22 Aralık 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, bin 43 gram metamfetamin, 9,62 gram eroin, 1012,8 gram esrar, 5 adet ecstasy, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 26 kilogram kaçak çay, 38 adet kaçak cep telefonu, 22 şişe ve 4 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 5 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA