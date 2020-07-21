Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 6 iş yeri ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

İş yerleri ile otobüste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 1930 paket kaçak sigara, 1430 puro, 5 bin 411 cinsel uyarıcı ürün, 107 şişe içki ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Otobüste yapılan aramaya ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde, dedektör köpek bagajdaki valiz ve çantaya tepki veriyor. Açılan çantalardan çok sayıda kaçak sigara çıkıyor.

Bir iş yerinde yapılan aramada ise tezgahın altına gizlenmiş kaçak cep telefonları bulunuyor.

Kaynak: AA